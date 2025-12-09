خبراء تجميل يحذرون: «الفيلر» قد يسبب العمى والسكتة الدماغية

حذر خبراء بمجال التجميل من أن المواد القابلة للحقن «الفيلر»، المستخدمة في العمليات التجميلية، يمكن ان تسبب انسدادا بالأوعية الدموية الرئيسية، الأمر الذى قد يكون له مضاعفات صحية ضارة.

وفي دراسة قدمت هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية في شيكاغو، وجد الأطباء أن تقنية الموجات فوق الصوتية يمكنها اكتشاف هذه الانسدادات الخطيرة في وقت مبكر، بما يكفي لتوجيه العلاج والمساعدة في منع الإصابة الدائمة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 100 مريض من ستة مواقع مختلفة عانوا من مضاعفات وعائية بعد حقن حشو حمض الهيالورونيك. وجُمعت جميع البيانات بين مايو 2022 وأبريل 2025، ووجد الباحثون أن الموجات فوق الصوتية نجحت في الكشف عن الانسداد الوعائي، وهو انسداد في أحد الأوعية الدموية يوقف تدفق الدم الطبيعي.

وإذا لم يتم علاج هذه الحالة، فإنها قد تسبب الألم وتلف الجلد والندوب، وفي الحالات الشديدة قد تصل المضاعفات إلى حد فقدان البصر أو السكتة الدماغية.

وقالت الدكتورة روزا ماريا سيلفيرا سيجريست، الباحثة الرئيسية: «تساعد الموجات فوق الصوتية دوبلر الأطباء على رؤية مكان الحشو بالضبط، وكيفية تدفق الدم في الوقت الحقيقي، وما إذا كانت الأوعية الدموية قد تأثرت بعد إجراء تجميلي»، مضيفة:«يظل الفحص البدني مهمًا للغاية، ولكن الموجات فوق الصوتية تضيف معلومات إضافية تجعل التقييم أكثر أمانًا والعلاج أكثر دقة».

وتم تحديد منطقة الأنف باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة للخطر، حيث يمتد الشريان الأنفي الجانبي على طول جانب الأنف، ويزود الدم للشرايين الأكبر المؤدية إلى العين والدماغ.

وقال الدكتور أنتوني بيرليت، جراح التجميل المعتمد في نيوجيرسي:«إن الانسداد الوعائي بعد حقن الفيلر يمكن أن يؤدي إلى نتائج مدمرة، بما في ذلك نخر الجلد، وفقدان الأنسجة، وفي أسوأ الحالات، العمى وحتى السكتة الدماغية، لأنه بمجرد انسداد أحد الشرايين الهامة - على سبيل المثال الشريان الذي يغذي شبكية العين أو الجلد - بواسطة مادة مالئة أو جلطة دموية، فقد يكون الضرر غير قابل للإصلاح».

وعند اللجوء لطبيب متخصص ذى خبرة، ومرخص يستخدم التقنيات المناسبة، يجب أن يكون خطر انسداد الأوعية الدموية أقل من 1٪، وفقًا للدكتور صموئيل جولبانيان، جراح التجميل المعتمد في بيفرلي هيلز الذي أضاف «ولكن إذا تم إجراء الحشوات بواسطة شخص غير مدرب أو باستخدام الإبر أو الأساليب الخاطئة، فإن معدل المضاعفات يمكن أن يكون أعلى بكثير، وبتراوح بين 10٪ إلى 20٪، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق».