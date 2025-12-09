الصين تطلق في شوارعها أول روبوت يعمل "شرطي مرور"

أطلقت الصين الأسبوع الماضي أول روبوت شبيه بالبشر لإدارة المرور والاختناقات المرورية في مدينة هانتشغو، وهي مركز التكنولوجيا في الصين.

ويحمل الروبوت اسم «هانغشينغ 1»، وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبإمكانه القيام بحركات توجيه قياسية بطلاقة مثل إلى الأمام مباشرة والتوقف.

ويستطيع روبوت «هانغشينغ 1» أيضًا التعرف على المخالفات المرورية مثل عدم ارتداء خوذة الأمان، والتوقف المتجاوز للخط، وعبور المشاة خارج الممرات، وإصدار تنبيهات صوتية، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويبلغ طول الروبوت 1.8 متر، وهو مزود بكاميرات وأجهزة استشعار وإشارات تعتمد على الإيماءات، وهو مبرمج لدعم ضباط المرور خلال ذروة حركة المركبات والدراجات البخارية والمشاة.

وقد استُوحيت حركات الروبوت -بما في ذلك الإشارات بالتوقف أو السير مباشرة أو الانتظار- من ضباط الشرطة الحقيقيين، ما يتيح له محاكاة الإيماءات العادية للأوامر. كما يمكنه إطلاق صافرة رقمية ومزامنة تعليماته مع شبكة إشارات المرور الحالية.

وطورت الروبوت وحدة تكتيكات شرطة المرور في مدينة هانغتشو الواقعة في شرق الصين، والتي يبلغ عدد سكانها قرابة 12 مليون نسمة، حيث ما يزال تدفق حركة المرور يمثل تحديًا طويل الأمد.