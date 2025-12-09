200 سوري أصيبوا أمس بالإختناق والإغماء .. ولكن هذه المرّة من الفرح

أعلنت مصادر الهلال الأحمر السوري أن فرقه التطوعية أسعفت نحو 200 شخص خلال احتفالات الذكرى الأولى للتحرير في العاصمة دمشق، أمس. وأوضحت المصادر أن معظم الإصابات كانت ناجمة عن الاختناق وفقدان الوعي وهبوط ضغط الدم تاثراً بمشاعر الفرح والابتهاج ونتيجة الازدحام الشديد.

وأضاف الهلال الأحمر، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية رسمية، أنه تم نقل 5 حالات إلى المستشفيات لاستكمال الرعاية الطبية، بينما تلقّى بقية المصابين الإسعافات الأولية في مواقع الاحتفال.