طفل صيني يسرق قلادة والدته الذهبية ويقطّعها قطعاً صغيرة ويهديها لزملائه في الصف

أثار طفل في الثامنة من عمره في شرق الصين جدلاً واسعاً على الإنترنت بعد أن قطّع قلادة والدته الذهبية إلى قطع صغيرة وأهداها لزملائه في الفصل.

وأفادت صحيفة "ديانشي نيوز" أن فعل الصبي الغريب، الذي لم يُكتشف إلا بعد شهر من ارتكابه، أثار غضب والدته، التي قالت على مواقع التواصل الاجتماعي في 28 نوفمبر: "ربما تعتقدون أنها قصة مضحكة ومختلقة، لكنها حقيقية". وقالت إنها علمت بالأمر فقط عندما أخبرتها ابنتها أن زميلاً لأخيها في الفصل قال إن الصبي أهداه قطعة ذهب.

وأمضى الزوجان ساعات في فحص تسجيلات كاميرات المراقبة، وفي النهاية شاهدا الصبي يفتح درج والدته ويخرج قلادة ذهبية تذكارية اشتراها زوجها. وأظهر المقطع الصبي وهو يمسك كماشة بيد واحدة، بينما يستخدم اليد الأخرى لإشعال ولاعة لإحراق القلادة. ولجأ الصبي في النهاية إلى تقطيعها إلى قطع صغيرة.

واعترف الصبي بأن الذهب الذي أهداه كان من قلادة والدته، وقال إنه لا يتذكر عدد زملائه في الفصل الذين أهداهم قطع الذهب. كما أنه لا يتذكر أين وضع الذهب المتبقي. وفي النهاية، لم يتمكن والداه إلا من العثور على جزء صغير من القلادة.

وعندما سألت الأم ابنها إن كان يعلم بثمن الذهب، أنكر الصبي ذلك، ويُباع الذهب في الصين بحوالي 1200 يوان للغرام الواحد (170 دولارًا أمريكيًا). وكان وزن قلادة صن حوالي 8 غرامات.

وأصبح الصبي حديث الساعة على الإنترنت. ومزح أحد مستخدمي الإنترنت قائلاً: "يجب تربيته بجدية. وإلا، فقد يبيع منزلك يومًا ما".