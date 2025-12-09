250 طالباً في المخيّم الشتوي لنادي الإمارات العلمي

أطلق نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم في دبي، فعاليات المخيم الشتوي 2025، خلال الفترة من السابع إلى 22 ديسمبر الجاري، ببرنامج يمتد إلى أسبوعين، خُصِّص الأول للطلاب، والثاني للطالبات، مستهدفاً 250 طالباً وطالبة من الكفاءات الإماراتية الواعدة، ضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ قاعدة علمية وطنية مستدامة.

ويكرّس المخيم نهج النادي في تطوير القدرات العلمية التطبيقية للطلبة، عبر منظومة تعليمية تجمع بين المعرفة النظرية والممارسة العملية، ويغطي البرنامج طيفاً واسعاً من المجالات الحيوية تشمل: الكهرباء والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والروبوتات، والطباعة ثلاثية والأبعاد، والكيمياء العامة، والاستدامة، والعالم الصغير، والنجارة، والفن التشكيلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، أهمية الاستثمار في أوقات الطلبة، بما يعزز مهاراتهم العلمية، وقال: «إن البرامج العلمية التي يقدمها نادي الإمارات العلمي تُسهم في بناء وعي علمي مبكر لدى الطلبة، وتوجه طاقاتهم نحو مجالات معرفية تدعم مسار الدولة في الابتكار والتنمية». وشدد البدور على أن توفير بيئات تعليمية متقدمة خلال الإجازات يعزز تعلق الطلبة بالعلوم، ويمنحهم فرصاً حقيقية لتطوير شغفهم.

وأوضح الدكتور رئيس نادي الإمارات العلمي، عيسى البستكي، أن المخيم يمثل إحدى أهم منصات النادي لاكتشاف المواهب العلمية الإماراتية، مضيفاً: «إن رؤية النادي تتمحور حول تخريج جيل من العلماء والمهندسين».