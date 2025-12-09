بحيرات القدرة نموذج للتوازن البيئي

مع أول خيوط المساء، تعود أسراب طيور الفلامنغو إلى أعشاشها في بحيرات القدرة بدبي، في مشهد يختصر سحر الطبيعة والتنوع البيئي الذي تحتضنه دبي في محمياتها الطبيعية، وتعد محمية القدرة واحدة من أبرز المحميات الطبيعية في إمارة دبي، وتقع ضمن منطقة سيح السلم الصحراوية، وقد أُنشئت لتكون نموذجاً فريداً للتوازن بين البيئة الصحراوية والحياة الفطرية، وتضمّ المحمية مجموعة من البحيرات الاصطناعية، التي تحولت مع الوقت إلى موطن رئيس لأكثر من 170 نوعاً من الطيور المقيمة والمهاجرة، من بينها طيور الفلامنغو والبط والإوز والسباح، كما تحتضن أنواعاً من الغزلان والثعالب الصحراوية.