سرقة نقوش نادرة لماتيس وبورتيناري من مكتبة في ساو باولو

سُرقت ثمانية نقوش نادرة للفنان الفرنسي، هنري ماتيس، وخمسة للفنان البرازيلي، كانديدو بورتيناري، من مكتبة في ساو باولو، وفق ما أعلنت بلدية المدينة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بدخول مسلّحَين إلى مكتبة ماريو دي أندرادي وسرقتهما الأعمال الفنية.

وكانت النقوش معروضة في إطار معرض «من الكتاب إلى المتحف»، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين المكتبة ومتحف الفن الحديث في ساو باولو.

والمكان مجهّز بنظام مراقبة وكاميرات أمنية، وتم تعزيز الحضور الأمني في المنطقة.

ولم تكشف السلطات أي تفاصيل حول أعمال ماتيس (1869-1954) وبورتيناري (1903-1962) المسروقة.

وفي بيان نشرته البلدية حول المعرض، أشير إلى أنه سيعرض أعمالاً من مجموعات متحف الفن الحديث، من دون تحديد أي منها، وكانت النقوش الخمسة لبورتيناري عبارة عن رسوم توضيحية لكتاب «مينينو دي إنجينيو» الذي نُشر في عام 1959.