«بابا نويل» يفقد أعصابه.. عراك عنيف بين اثنين يلبسان زي «سانتا كلوز» داخل متجر

شهد أحد المتاجر الكبرى في باكو، عاصمة أذربيجان، مشهداً فوضوياً غير متوقع عندما اندلع شجار عنيف بين اثنين من الرجال يرتديان زي سانتا كلوز، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المشهد الصادم.

ووقع العراك في ممر المنتجات الطازجة داخل متجر «ميغاستور»، حيث تبادلا الدفع والصراع بعنف، وارتطمت المنتجات بشجرة عيد ميلاد صغيرة خلال الفوضى.

وكان الرجلان يرتديان زي «ديد موروز» الروسي التقليدي، أحدهما باللون الأحمر المشابه للزي الغربي المعروف لسانتا كلوز، والآخر باللون الأبيض، مع لحاهم البيضاء التقليدية.

وحاول أحد أفراد الأمن التدخل لوقف الشجار، لكنه دُفع بعنف من قبل سانتا الأحمر، ولم تتوقف المواجهة إلا بعد تدخل اثنين آخرين من رجال الأمن نجحا أخيراً في فصل الرجلين المتشاجرين.

من جانبها، ألقت الشرطة القبض على الرجلين وبدأت في استجوابهما لمعرفة سبب الخلاف.

يُذكر أن تقليد «ديد موروز» يعود إلى الحقبة السوفيتية، حيث يوزع الهدايا قرب رأس السنة الجديدة، وليس في ليلة عيد الميلاد، حيث يستند إلى الفلكلور السلافي وليس القديس نيكولاس كما في التقليد الغربي.