فنان شهير يقاضي عروسين بعد أدائهما أغنيته في حفل زفافهما

تورط عروسان تركيان في نزاع قضائي غير متوقّع بعدما أدّيا أغنية شهيرة خلال حفل زفافهما، في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحقق ملايين المشاهدات والإعجابات على مدار عامين.

وتعود بداية الواقعة إلى يونيو 2023 حين ظهر الشاب حسن باشكايا وعروسه في فيديو متداول وهما يغنيان معاً أغنية «Ne Bilsin Eller» للفنان جوشكون ديرِك، خلال حفل زفافهما.

وانتشر الفيديو في البداية عبر حسابات مخصّصة لمحتوى الأعراس، إذ لم يتجاوز عدد الإعجابات على حساب الزوج الأصلي 1500 تفاعلاً، بينما حقق على الصفحات الأخرى أرقاماً بلغت ملايين المشاهدات.

وبعد مرور عامين، ومع تزايد انتشار المقطع، فوجئ العروسان بتقدّم الفنان جوشكون ديرِك بشكوى رسمية ضدهما، ومطالبته بمبلغ 300 ألف ليرة تركية مقابل التسوية، بدعوى استخدام الأغنية دون إذن.

وقال الزوج، الذي يعمل مدرس موسيقى، إنهما لم يحققا أي مكسب مادي من الفيديو، مشيراً إلى أن الفنان كان قد علّق في بداية تداول الفيديو بإيموجي تصفيق تعبيراً عن الإعجاب، بل ردّ على اعتذار الزوج بشأن الاستخدام غير المصرّح به، قبل أن يحذف تعليقه لاحقاً ويتم إبلاغ الزوجين مؤخراً بأن تحقيقاً سيُفتح بحقهما.

وأضاف: «فوجئنا بمبلغ التعويض المطلوب.. لم أرَ مثل هذا المبلغ في حياتي.. كل ما فعلناه هو أداء أغنية في ليلة زفافنا».

وأشار الزوج إلى أن القضية تعكس ثغرات قانونية تتعلق بحقوق الموسيقى في تركيا، قائلاً: «حتى نشر مقطع قصير أو Story دون مكسب مادي قد يوقع صاحبه تحت المساءلة.. وهذا أمر يهم جميع الهواة والموسيقيين».

ورغم التطورات، أوضح باشكايا أنهما لا يزالان يقدّران الفنان، لكنه يرفض التواصل معهما، موجهاً دعوة لتجاوز الخلاف بقوله: «أنا وزوجتي نحب أغانيه.. وعرضنا أن نغنيها معه ونصوّر كليباً مشتركاً إذا أراد.. نرجو فقط أن يسحب الدعوى».