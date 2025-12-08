مقتل فنان مصري طعناً في الشارع على يد زوج طليقته

شهدت مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية أسفرت عن مقتل الفنان المصري سعيد مختار، البالغ من العمر 56 عاماً، إثر مشاجرة دامية نشبت بينه وبين زوج طليقته أمام بوابة نادي وادي دجلة.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الأجهزة المختصة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة داخل محيط النادي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث عُثر على الفنان مصاباً بعدة طعنات نافذة، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

في المقابل، أُصيب المتهم، البالغ من العمر 61 عاماً، خلال الاشتباك، وتم نقله لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية.

وكشفت التحريات الأوّلية أن الفنان الراحل توجّه إلى نادي وادي دجلة لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، إلا أنه فوجئ بوجود طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، وخلال المواجهة، تبيّن للفنان أن طليقته قد تزوجت عرفياً من هذا الرجل، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بشكل سريع.

وبحسب تقارير، فقد اعترض الفنان السيارة التي كانت تستقلها طليقته وزوجها الجديد، لتندلع مشادة لفظية سرعان ما تحولت إلى مشاجرة، استخرج خلالها المتهم سلاحاً أبيض وسدد عدة طعنات قاتلة للفنان، أودت بحياته في الحال.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، والتحفظ على أداة الجريمة، كما جرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، والاستماع لأقوال الشهود، وعرض المتهم على جهات التحقيق عقب استقرار حالته الصحية.

ويُعد الفنان سعيد مختار من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية البارزة، من بينها مسلسلات «الدالي»، و«مش ألف ليلة»، و«زهرة وأزواجها الخمسة».

وكانت انطلاقته الفنية الحقيقية من خلال الجزء الثاني من مسلسل «الدالي»، الذي لفت من خلاله الأنظار إلى موهبته الفنية.