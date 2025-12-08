صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لجسر متضرر تؤجل رحلات قطار في بريطانيا

توقفت حركة القطارات بعد ظهور صورة يُشتبه أنها مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تُظهر أضرارًا جسيمة في جسر تستخدمه قطارات الركاب والشحن، على مواقع التواصل الاجتماعي عقب هزة أرضية.

وكانت الهزة، ضربت ليل الأربعاء الماضي، جميع أنحاء لانكشاير ومنطقة ليك ديستريكت الجنوبية. وأفادت شركة "نيتورك ريل" بأنها أُبلغت بالصورة التي تُظهر أضرارًا جسيمة في جسر كارلايل في لانكستر عند الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، مما أدى إلى توقف خدمات السكك الحديدية عبر الجسر أثناء إجراء عمليات تفتيش السلامة.

وعرض صحفي من "بي بي سي" الصورة عبر روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي حدد المواقع الرئيسية التي ربما تم التلاعب بها. وأكدت "نيتورك ريل" أن خط السكة الحديد أُعيد فتحه بالكامل حوالي الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، وحثت الناس على "التفكير في التأثير الخطير الذي قد يُسببه" قبل إنشاء أو مشاركة صور خادعة. وقال متحدث باسم الشركة: "إن الاضطراب الناتج عن إنشاء ومشاركة صور ومقاطع فيديو خادعة كهذه يُسبب تأخيرًا غير ضروري على الإطلاق للركاب، على حساب دافعي الضرائب".

وصرحت شرطة النقل البريطانية بأنها "أُبلغت" بالوضع، لكن لا يوجد تحقيق جارٍ في الحادث. بدورها أعلنت شركة السكك الحديدية أن 32 خدمة، بما في ذلك قطارات الركاب والبضائع، تأخرت بسبب خدعة.

وقال متحدث باسم الشركة إن مزيجًا من قطارات الركاب والبضائع كان سيتأثر. وأضافت أن بعضها كان سيتوقف أو يُبطئ أثناء فحص الخطوط، لكن العديد من القطارات تأخرت نتيجة وجود قطارات سابقة في مسارها.