طرد موظفة إسبانية من عملها بسبب تكرار وصولها المبكر إلى العمل

يُمكن اعتبار التأخر عن العمل سببًا للفصل، ولكن تبيّن أن الوصول مُبكرًا جدًا يُمكن اعتباره أيضًا مُشكلة خطيرة من قِبل أصحاب العمل. وقد اكتشفت امرأة إسبانية هذا الأمر بصعوبة عندما فُصلت من العمل بعد تجاهلها المُتكرر للتحذيرات من وصولها مُبكرًا جدًا.

ونقل موقع "أوديتي " القصة، وذكر أن الشابة، التي تعمل في شركة توصيل مقرها مدينة أليكانتي، كانت مُعتادة على الوصول إلى مكان عملها بين الساعة 6:45 و7:00 صباحًا، على الرغم من أن عقدها ينص على أن تبدأ عملها في الساعة 7:30 صباحًا. وهذا يعني أنها بدأت نوبتها قبل زملائها في العمل، مما أثار استياء مديرها. ووُبّخت أول مرة على عادتها في عام 2023، لكنها استمرت في الوصول مُبكرًا، مُتجاهلةً التهديدات المُبطنة من الإدارة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قرر مديرها فصلها بتهمة "سوء سلوك جسيم"، مُجادلًا بأن وصولها مُبكرًا جدًا يعني أنها لم تكن مُلزمة بأداء أي مهام، وبالتالي لم تُقدم أي مساهمة للشركة. إلا أن الموظفة لم ترَ الأمر على هذا النحو، فطعنت في القرار أمام محكمة أليكانتي للشؤون الاجتماعية. ولدهشة الشابة، انحازت المحكمة إلى صاحب عملها، مجادلةً بأن تجاهلها المتكرر لتحذيرات الإدارة قد أثّر سلبًا على علاقة العمل بينهما.

وجاء في حكم المحكمة: "لقد أثّر سلوك العاملة على علاقة الثقة والولاء، التي تأثرت بشكل كبير، لأنه على الرغم من تحذيرات الشركة أصرت المشتكية على الدخول قبل الأوان". "في النهاية"، يُعتبر أن السلوكيات المنسوبة إلى العاملة ذات خطورة وأهمية كافية لتُشكّل سوء سلوك خطيرًا للغاية من خيانة الأمانة وخيانة الأمانة والعصيان، مما يُبرر إنهاء علاقة العمل".