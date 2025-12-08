اعتقال أمريكية زيفت محاولة اعتداء عليها كتحدٍ جديد في وسائل التواصل

اعترفت امرأة من فلوريدا هذا الأسبوع بأنها كذبت على الشرطة بشأن تعرضها للاعتداء من قبل رجل مشرد، قامت بتوليد صورته باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإكمال تحدي "الرجل المشرد الذكي" على منصة تيك توك.

ووفقًا لتقرير شرطة سانت بطرسبرغ الذي حصل عليه موقع "ذا سموكينج جان"، اتصلت بروك شينولت، البالغة من العمر 32 عامًا، برقم الطوارئ 911 في أوائل أكتوبر للإبلاغ عن رجل اقتحم منزلها واعتدى عليها جسديا.

وخلال مقابلة لاحقة، قدمت شينولت للشرطة صورة ادعت أنها التقطتها للمتشرد، تُظهر رجلًا أبيض يبدو أنه في الثلاثينيات من عمره، يرتدي سترة متسخة وغطاء رأس. ومع ذلك، انهارت قصتها عندما تعرف أحد الضباط على الصورة.

وكتبت المحققة داغني كلوسر في تقرير الشرطة: "بما أنني مطلعة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الرائجة، فقد تعرفت على الرجل من خلال تحدي تيك توك واسع الانتشار... يُسمى تحدي "الرجل المشرد الذكي" وقد تصفحتُ عدة مقاطع فيديو من هذا التحدي على تيك توك، ووجدتُ صورًا لنفس الرجل الذي ادعت المرأة أنها التقطت صورته."

وعند استجوابها، أصرت شينو على صدقها، وقالت إنها استخدمت الذكاء الاصطناعي فقط "لتحسين" الصورة الضبابية، لكنها لم تتمكن من تزويد الشرطة بالصورة الأصلية.

واعترفت شينو في النهاية عندما احتُجزت لتقديمها بلاغًا كاذبًا للشرطة، مُقرةً بأنها "تريد الاهتمام" وأنها كانت تُعاني من الاكتئاب. وأخبرت الشرطة أنها استخدمت جوجل وChatGPT لإنشاء صورة مزيفة لمُهاجم جالسًا داخل شقتها.

ودعت الشرطة في جميع أنحاء البلاد إلى وقف مقلب "الرجل المُشرّد المُبرمج بالذكاء الاصطناعي"، الذي يهدف إلى خداع الناس وإيهامهم بأن أحد أحبائها في خطر.

وفقًا لتقرير شرطة سانت بطرسبرغ، يقوم الأشخاص "بالتقاط صورة لمنطقة من منازلهم، ثم يقومون بتحميل الصورة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي ... ويطلبون من الذكاء الاصطناعي إدراج رجل بلا مأوى في الوضع الذي يختارونه".