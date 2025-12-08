زوجان ألمانيان يحتفلان معاً ببلوغهما 100 عام

بلغت الألمانية، ماريا يوكيل، قبل أيام، عامها الـ100، بعد شهر واحد فقط من احتفال زوجها لودفيش يوكيل بعيد ميلاده الـ100 أيضاً، ويعيش الزوجان، المنحدران من شرق ولاية هيسن الألمانية، معاً منذ 73 عاماً، وكانا قد ارتادا روضة الأطفال والمدرسة معاً، بحسب ابنتهما بيترا هارتونج.

وأوضحت هارتونج أن الحركة هي السر الأهم لحياة طويلة، وقالت: «في السابق، بعد التقاعد، كانا يسيران ساعتين يومياً في الغابة بخطى سريعة»، مضيفة أن والدها يمشي حتى اليوم ساعة يومياً.