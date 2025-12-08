الكشف عن أول علاج مبتكر للصلع منذ 30 عاماً

أعلنت شركة «كوزمو فارماسوتيكالز» عن نتائج واعدة لدواء تجريبي، يحمل اسم «كلاسكوتيرون»، قد يصبح أول علاج مبتكر للصلع النمطي الذكوري، منذ ثلاثة عقود، وأظهرت التجارب السريرية المتقدمة، التي شملت نحو 1500 رجل، فاعلية لافتة، حيث سجلت إحدى التجارب تحسناً في نمو الشعر بنسبة 539% مقارنة بالعلاج الوهمي، فيما بلغت نسبة التحسن في تجربة أخرى 168%، ويعمل الدواء كعلاج موضعي على فروة الرأس، من خلال تثبيط مستقبلات الأندروجين، ما يقلل تأثير الهرمونات الذكورية المسببة لتساقط الشعر.