جامعة روسية تطلق ثالث قمر اصطناعي من تطوير طلابها

أعلنت جامعة آمور الحكومية الروسية أنها تستعد لإطلاق ثالث قمر اصطناعي من تطوير طلابها، ويُتوقع وضعه في المدار قبل نهاية العام الجاري.

وسيتم إطلاق القمر من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي، ضمن برنامج «يونيفرسات» التابع لمؤسسة روس كوسموس لإطلاق أقمار «CubeSat» الصغيرة.

والقمر الجديد مزوّد بجهاز «ميريديان-أمور»، المصمّم لرصد تلوث أسطح الأقمار الاصطناعية نتيجة تراكم الأغشية المتسامية التي تؤثر في أداء المكوّنات البصرية.

وسيسمح هذا الجهاز بتحديد المواد الأكثر تأثراً بالبيئة الفضائية، ومن المقرر استخدام التقنية مستقبلاً في مشروع قمر اصطناعي روسي-بيلاروسي.

كما جُهّز القمر بمحرك دفع يعتمد على محرك البلازما النبضي الذي طوّره معهد موسكو للطيران، والذي سيساعد في تصحيح الاتجاه، وإطالة عمر القمر أو إخراجه من المدار ليتفادى التحول إلى حطام فضائي عبر الاحتراق في الغلاف الجوي، وسبق لطلاب الجامعة تطوير قمرين «CubeSat» أُطلقا لاختبار تقنيات لرصد الفضاء وتأثيراته في الإلكترونيات الفضائية.