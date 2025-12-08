دراسة: 80% من السكان بالإمارات يفضّلون الشراء عبر الهاتف

أفادت دراسة حديثة عن الذكاء الاصطناعي بأن دولة الإمارات تشهد تحولاً رقمياً واسعاً، مدفوعاً بنمو التجارة الإلكترونية، وأن 80% من السكان في الإمارات يفضّلون الشراء عبر الهاتف.

ورصدت الدراسة، التي أجرتها وكالة «فيستا»، سلوك المستهلك في الإمارات، الذي وصفته بأنه يتطور بسرعة ملحوظة، إذ يعتمد على مزيج من البحث العربي والإنجليزي عند اتخاذ قرار الشراء، ويميل إلى شراء المنتجات عبر الهاتف المحمول بشكل كبير، ويتجنب المواقع البطيئة أو غير الواضحة، ويرجّح التواصل عبر تطبيق «واتس أب»، لما يوفره من سرعة وشفافية.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أعلنت أمس، أنه وفقاً لتوجّهات السوق في 2024-2025، أصبح المستهلك في الإمارات يفضّل الشراء عبر الهاتف بنسبة تتجاوز 80%، وأن أي ثانية إضافية في تحميل الموقع الإلكتروني تخفض المبيعات بنسبة قد تصل إلى 30%.

وقالت مؤسس وكالة «فيستا» للذكاء الاصطناعي، لارا ايروس، إن «اعتماد المتاجر على العمل اليدوي بدل الأتمتة (النموذج التقليدي)، لا يمكنه مجاراة سرعة السوق الإماراتية، فالتحول الإجباري نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي يجعل المنافسة ليست بين متجر وآخر، بل بين نظام ونظام».

وخلصت الدراسة إلى أن الشركات التي تعتمد في الإمارات على أتمتة المتابعة، والرد السريع على «واتس أب»، وتحسين صفحات المنتج تلقائياً، وإنتاج محتوى عربي/إنجليزي، هي الشركات التي تنمو وتستحوذ على السوق، أما الشركات التي تعتمد على العمل التقليدي، فتخرج من المنافسة خلال أشهر.

وأشارت الدراسة إلى أنه في تجربة عملية، أجرى من خلالها متجر إلكتروني تنفيذ خطة شاملة تعتمد على: محتوى عربي وإنجليزي، وتحسين السرعة، ودمج «واتس أب»، وأتمتة المتابعة، وتحسين صفحات المنتج، زادت المبيعات بنسبة 270%، ليس بسبب الإعلانات، بل بسبب تحسين التجربة والثقة.