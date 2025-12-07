تعليق صادم من أحمد سعد على صورة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره وجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتعليق صادم على صورة له ظهر فيها بجوار شيرين يوم زفافها الى الفنان حسام حبيب، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج "ذا فويس".

وعلق أحمد سعد على الصور مازحًا: "دي صورة يوم جواز شيرين وحسام حبيب وربنا والكوكب يسامحنا على الجريمة اللي إحنا عملناها دي".

تعليق أحمد سعد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل عدد كبير من جمهور شيرين عبد الوهاب ما بين غاضبين من تصريحات سعد، وبين من وافقه الرأي مؤكدين أن هذه الزيجة تسببت في أزمات كثيرة لشيرين حتى اختفائها عن الجمهور تماماً.