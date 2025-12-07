قلادة لتسجيل المحادثات والاجتماعات وتلخيصها بالذكاء الاصطناعي

أكّدت «ميتا»، أمس، قرار شراء «ليميتلس»، وهي شركة أميركية ناشئة، تطوّر قلادة توضع لتسجيل المحادثات والاجتماعات وتلخيصها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للاستحواذ على هذه الشركة التي أُسّست منذ خمس سنوات.

وقال ناطق باسم «ميتا»: «يسعدنا أن تنضمّ (ليميتلس) إلى (ميتا) للمساعدة في تسريع وتيرة تطوير قطع تعمل بالذكاء الاصطناعي».

ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تطبيقات «ميتا»، بما في ذلك «فيسبوك» و«إنستغرام»، وصقل قدرات النظارات الذكية التي تطوّر بشراكة مع «إسيلورلوكسوتيكا».

وقال المدير التنفيذي لـ«ليميتلس»، دان سيروكر، إن «(ميتا) كشفت أخيراً عن رؤية جديدة لجعل الذكاء الخارق في متناول الجميع. وتقوم هذه الرؤية بجزء منها على تطوير قطع قابلة للارتداء تعمل بالذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «نتشارك هذه الرؤية، وسننضمّ إلى (ميتا) للمساعدة في بلورتها».

وحشدت «ليميتلس» نحو 33 مليون دولار من المستثمرين، وقد قدّرت قيمتها خلال الجولة الأخيرة لجمع الأموال بنحو 368 مليون دولار، بحسب مجموعة «بيتشبوك» المتخصّصة في بيانات السوق.

وقال مؤسسها سيروكر: «لم نعد نعمل على فكرة غريبة عجيبة، بل نحن نبني مستقبلاً هو آتٍ لا محال».