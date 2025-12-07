افتتاح «وندرلاند» بمهرجان الشيخ زايد

افتتح الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مدينة الألعاب الترفيهية «وندرلاند» في منطقة الوثبة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد عن انطلاق فعاليات «وندرلاند»، بعد استكمال تجهيزها لاستقبال الزوار. وتُشكل «وندرلاند» إضافة نوعية إلى خريطة الفعاليات في المهرجان، حيث صممت لتقدم تجربة عائلية متكاملة تجمع المتعة والأمان.

وتمتد المدينة على مساحة واسعة مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار، وتحيط بها ممرات مضاءة ومناطق جلوس مريحة تتيح قضاء أوقات ممتعة في أجواء احتفالية نابضة بالحياة.