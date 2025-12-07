اكتشاف 225 تمثالاً جنائزياً داخل مقبرة ملكية في دلتا النيل

أعلن فريق أثري فرنسي عن اكتشاف نادر يضم 225 تمثالاً جنائزياً داخل مقبرة ملكية في مدينة تانيس، عاصمة مصر القديمة خلال الأسرة الـ21، الواقعة في دلتا نهر النيل، في اكتشاف وُصف بأنه من أبرز الاكتشافات الأثرية التي تسهم في حل لغز أثري ظل قائماً لعقود.

وقال عالم الآثار الفرنسي، فريدريك بايرودو، رئيس بعثة حفريات تانيس، إن الاكتشاف جرى في التاسع من أكتوبر الماضي، داخل قبر ضيق يحتوي على تابوت غرانيت ضخم غير منقوش، مشيراً إلى أن التماثيل كانت مرتبة بعناية على شكل نجمة حول حفرة شبه منحرفة، وفي صفوف أفقية في قاعها، ما يعكس طقوس دفن متقنة تعود إلى تلك الحقبة.

وأضاف أن التماثيل الجنائزية، المعروفة باسم «الأوشابتي»، صُنعت لتعمل خدماً للمتوفى في الحياة الأخرى.

وبيّن أن الرموز الملكية المنقوشة على التماثيل قادت إلى تحديد هوية صاحب المقبرة، إذ تبيّن أنه الفرعون شوشنق الثالث، الذي حكم مصر بين عامي 830 و791 قبل الميلاد، وهو ما حل لغزاً أثرياً طال أمده، خصوصاً أن هناك مقبرة أخرى أكبر في الموقع تحمل اسمه لكنها لا تحوي رفاته.