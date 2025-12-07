نقابات هوليوود تحذّر من ابتلاع «نتفليكس» دور السينما

دقّت نقابات هوليوود وأصحاب دور العرض ناقوس الخطر بشأن صفقة الاستحواذ المقترحة من «نتفليكس» على شركة «وارنر براذرز ديسكفري» بقيمة 72 مليار دولار، محذرين من أن الصفقة ستؤدي إلى خفض الوظائف، وتركيز السلطة، وتقليل طرح الأفلام في دور العرض، إذا ما اجتازت مراجعة الجهات التنظيمية.

وقالت نقابة الكتاب الأميركيين في بيان «يجب منع هذا الاندماج.. قيام أكبر شركة بث في العالم بابتلاع أحد أكبر منافسيها هو ما صُممت قوانين مكافحة الاحتكار لمنعه».

وقالت «نتفليكس» إنها تتوقع خفض التكاليف السنوية بما يراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار على الأقل بحلول السنة الثالثة بعد إتمام الصفقة.

وحذّرت كذلك سينما يونايتد، وهي منظمة تجارية تمثل 30 ألف شاشة عرض سينمائي في الولايات المتحدة و26 ألف شاشة عرض عالمياً، من أن الصفقة قد تقضي على 25% من أعمال دور العرض محلياً.