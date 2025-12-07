سيدة فرنسا الأولى تزور صديقها القديم.. باندا الصين

التقت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، أمس، صديقاً قديماً، هو باندا عملاق ولد في فرنسا، في ختام زيارة إلى الصين مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي محمية للباندا في جنوب غرب الصين، التي يعتبرها يوان منغ موطناً له الآن، تعجبت السيدة الأولى من حجم نمو الباندا. وكانت قد ساعدت في اختيار اسمه - الذي يعني «تحقيق حلم» - عندما ولد في حديقة حيوانات فرنسية في عام 2017.

وقالت وهي ترفع إصبعين على مسافة قصيرة: «عندما يولدون، يكونون هكذا». في هذه الأثناء، كان الذكر الضخم يتجول في حظيرته، ويتغذى على الخيزران، ويتجاهل المارة الذين صرخوا باسمه، على أمل إثارة رد فعله.

ولعقود من الزمن، استخدمت الصين ما يسمى غالباً «دبلوماسية الباندا» بهدف تسهيل وتعزيز العلاقات مع دول أخرى، حيث تقوم بإهداء الحيوانات إلى الدول الصديقة، وإقراض الباندا لحدائق الحيوان في الخارج.