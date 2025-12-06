«شتانا في حتّا» رحلة الفرح وسط الطبيعة الخلابة بدأت

بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وفي إطار حملات «#وجهات_دبي، انطلقت أمس أعمال «مهرجان #شتانا_في_حتّا»، بتنظيم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتستمر في استقبال الزوار حتى 28 ديسمبر الجاري على امتداد «بحيرة ليم» بمساحة ثلاثة هكتارات، بإطلالة جبلية خلابة، وبرنامج حافل بالأنشطة والفعاليات العائلية المتميزة.

وأشارت مدير «براند دبي»، شيماء السويدي، إلى أن مهرجان «شتانا في حتّا» هذا العام يؤسس على النجاح الكبير الذي حققته دورته السابقة في منطقة بحيرة ليم، التي استقطبت أكثر من 650 ألف زائر على مدار نحو شهر كامل من الفعاليات التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أن الإعداد لهذه النسخة رُوعي فيه الحفاظ على التنوّع والشمولية، للمساهمة في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، عبر تعزيز الوعي بما تتمتع به حتّا من مقومات جذب سياحي وثقافي.

وأوضحت أن مقر الحدث تم تصميمه بأسلوب تتوزع فيه الأنشطة التي تناسب أفراد الأسرة من كل الأعمار، مشيرة إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم فرصة لاستكشاف جمال الطبيعة في حتّا وثراء مشهدها الثقافي والتاريخي، عبر تجارب تُشعر الجميع بأنهم جزء من قصة نجاح، عنوانها الانطلاق نحو مستقبل تتعزز فيه جودة الحياة.

تجربة لا تنسى

وأوضحت عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا، أمينة طاهر، أن الحدث مع تكامل فعالياته يشكل مناسبة مجتمعية تحظى باهتمام كبير من قبل سكان حتّا، وأهل الإمارات، وكذلك الزوار من دول الخليج، حيث رُوعي أن يكون توقيت المهرجان متوافقاً مع فترة العطلة المدرسية، بما يتيح فرصة أكبر للعائلات للاستمتاع بفعاليات المهرجان.

وأضافت: «حرصت اللجنة التنظيمية للمهرجان على أن يجمع بين الترفيه والتثقيف، بأجندة شاملة تضم أكثر من 150 ورشة عمل، وما يزيد على 30 فعالية للكبار والصغار طوال فترة المهرجان. كذلك سيكون هناك تحفيز للصغار على أن يكون لهم في المستقبل مشاريعهم الخاصة، فمن خلال تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، سيشارك أربعة مشاركين من أهالي حتّا في مسابقة (التاجر الصغير)، بهدف تشجيع روح المبادرة وثقافة العمل والإبداع لدى الصغار. من ناحية أخرى، سيكون هناك أكثر من 100 عرض إبداعي وحلقات لبرامج تلفزيونية متميزة على المسرح الرئيس».

«بكل فخر من دبي»

وفي إطار حرص «براند دبي» على دعم المشاريع الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي»، وتنويع الخدمات المُقدمة من خلال المهرجان، يشارك في «شتانا في حتّا» ضمن الدورة الحالية 30 مشروعاً، يعود نصفها إلى رواد أعمال من أهالي حتّا، بينما يعود النصف الآخر إلى رواد أعمال من حول دبي، وإضافة إلى 30 فعالية متنوعة، تتخلل أجندة «شتانا في حتّا» فعاليات مجتمعية بتجارب فريدة، منها فعالية «الطبخ والتخييم»، وفعالية «تصوير النجوم»، وفعالية «الحياة التقليدية في مزارع حتّا»، المخصصة للأطفال، وتشمل معايشة أساليب الحياة القديمة بشكل ممتع وجذاب، كما يشارك في المهرجان مطعم «هوم بيكري» الذي يُعد أحد أشهر المطاعم في دبي.

وسيخصص المهرجان هذا العام مناطق واسعة للأطفال ببرنامج حافل من الأنشطة والفعاليات المصممة لإدخال السعادة على نفوسهم، وستضفي منطقة الألعاب الشتوية مزيداً من أجواء المرح والمغامرة على المهرجان، حيث صُممت لتقديم تجارب شيقة وتفاعلية، تخلق أجواء حماسية لدى الأطفال من جميع الأعمار. ولإضافة مزيد من أجواء التشويق والمرح، سيشهد المهرجان هذا العام إضافة «غرفة المتاهة» التي ستتضمن ألعاباً مصممة خصيصاً للمهرجان.

ويضم المهرجان «منطقة الألعاب العملاقة» قرب المدخل، ليمثل بدايةً مُرحّبةً ومُبهجةً للحدث العائلي، بأسلوب مبتكر يجمع بين الحنين إلى الماضي والمرح، وسيتم تنظيم أكثر من 150 ورشة عمل في الهواء الطلق، مع إطلالة خلابة على بحيرة ليم وساحة المهرجان المحيطة، وتقدم فرصة للزوار سواء الصغار أو الكبار، وبرعاية «كاميليشيس»، سيكون «المجلس» المكان المثالي لكبار المواطنين لقضاء بعض الوقت في الحديث، وإتاحة المجال لاستحضار بعض الصور المرتبطة بمنطقة حتّا من الذاكرة.

وفي لمسة جمالية تزيد مقر المهرجان بهاءً، ستتم إضاءة المنطقة الجبلية المحيطة بمقر المهرجان باستخدام تقنيات جديدة ومبتكرة، كما ستتم إضاءة الجسور التي تتوسط بحيرة ليم بإضاءات مُبدعة، وبتصاميم مبتكرة مستوحاة من الطبيعة والتراث.

100 عرض

يتوسط مقر المهرجان على ضفاف بحيرة ليم، المسرح الرئيس الذي تم تصميمه بأسلوب بسيط مستوحى من طبيعة حتّا الجبلية، وشعارها، ما يتيح خلفية أنيقة وهادئة لعروض شيقة سيستضيفها المسرح طوال فترة المهرجان، ويتجاوز عددها 100 عرض، وحلقات عدد من أكثر البرامج التلفزيونية شعبية مقدمة من مؤسسة دبي للإعلام، والعديد من العروض الثقافية والترفيهية المبتكرة، المصممة خصيصاً بأسلوب يناسب الزوار من العائلات، حيث يتسع المسرح لنحو 500 من الحضور.

ومع عودة مهرجان شتانا في حتّا في موسمه الجديد، يعود «متجر براند دبي» ليتيح للراغبين في اقتناء الهدايا التذكارية فرصة الانتقاء بين مجموعة كبيرة من المنتجات المبدعة المستوحاة من أعمال أكثر من 10 فنانين، قدموا ما يزيد على 25 عملاً فنياً متميزاً، سيتم طرحها في المتجر.

تغطية تلفزيونية

ستحظى فعاليات مهرجان «شتانا في حتّا» بتغطية تلفزيونية متميزة من خلال مؤسسة دبي للإعلام، وعبر استوديو قناة «سما دبي» الفضائية الذي يشغل موقعاً متميزاً في قلب المهرجان، وسيتم من خلاله عقد لقاءات مع ضيوف المهرجان.

