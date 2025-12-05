الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، وفق قانون الخدمات الرقمية "DSA" الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2023.

وجاء قرار المفوضية الأوروبية بعد أن خلصت إلى أن منصة "اكس" انتهكت قواعد الشفافية عبر منح علامة التوثيق الزرقاء بصورة “خادعة” تتيح لأي مستخدم شراؤها، ما أفقد إمكانية التمييز بين الحسابات الموثوقة وغيرها، إلى جانب عدم توفير منصة علنية تكشف هوية المعلنين بما يسهّل تتبّع الإعلانات غير القانونية، والحملات المنسّقة، ومحاولات التضليل خلال العمليات السياسية والانتخابات، إضافة إلى إخفاقها في إتاحة البيانات العامة للباحثين وفق ما يفرضه القانون.

وأوضحت المفوضية أن الغرامة قُسّمت إلى 45 مليون يورو لمخالفة نظام التوثيق، و35 مليون يورو لخرق قواعد الإعلانات، و40 مليون يورو لعدم الامتثال لمتطلبات الوصول إلى البيانات.

ويأتي هذا الحكم في سياق إجراءات أوسع فتحتها المفوضية منذ ديسمبر 2023 للتحقق من انتشار المحتوى غير القانوني على المنصة وفاعلية أدواتها في مكافحة التلاعب بالمعلومات، وهي تحقيقات ما تزال جارية وتشمل آليات الإبلاغ عن المحتوى المحظور، واحتمال مخالفة القوانين الأوروبية المتعلقة بالتحريض على العنف والإرهاب.

وأكد مسؤولون أوروبيون أن الغرامة اتُّخذت بشكل مستقل دون أي تأثير من الاتصالات الأمريكية، وأن الاتحاد يحتفظ بـ“حقه السيادي” في تنظيم عمل شركات التكنولوجيا، مشيرين إلى أن 25 شركة كبرى أمريكية وغير أمريكية مثل تيك توك ومنصة اكس اعطيت مهلة 90 يوماً لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات، مع احتفاظه بحق الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية كما فعلت شركات كبرى سابقاً.

وفي المقابل، أعلنت بروكسل أنها حصلت على التزامات من منصة تيك توك بتوفير مستودعات إعلانية شفافة تتيح للباحثين ومنظمات المجتمع المدني تتبع الإعلانات والكشف عن الاحتيال أو المواد غير القانونية، في خطوة أوضحت المفوضية أنها نموذج للامتثال المطلوب.

ولم تُدلِ منصة "اكس" بأي تعليق حتى الآن، بينما أكدت المفوضية أنها أبلغت الشركة رسمياً بقرارها.