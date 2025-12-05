فوضى في مطارات الهند

اجتاحت الفوضى مطارات رئيسية في الهند اليوم، بينما كافح ركاب أكبر شركة طيران في البلاد "إنديجو" للتكيف مع الاضطرابات والإلغاءات واسعة النطاق للرحلات الجوية الناجمة عن القواعد الجديدة التي تحد من ساعات عمل الطاقم والطيارين.

وظهرت مشاهد الإحباط في المطار، حيث نام الركاب على أرضيات المطار، وانتظروا لساعات طويلة في طوابير أمام مكاتب خدمة العملاء وانتظروا دون أي اتصال واضح من شركة الطيران.

وكان اليوم هو الرابع على التوالي من الاضطرابات، حيث تكافح شركة الطيران منخفضة التكاليف وسط القواعد الجديدة التي تفرض فترات راحة أطول وتحد من ساعات الطيران الليلي لمعالجة المخاوف بشأن التعب والسلامة.

ودخلت المرحلة الأولى من القواعد حيز التنفيذ في يوليو، بينما انطلقت المرحلة الثانية في نوفمبر.

وواجهت شركة إنديجو صعوبة في تعديل الجداول الزمنية في الوقت المناسب، مما أدى إلى إلغاءات واضطرابات واسعة النطاق.