مصر: مرشح يفوز بعضوية "مجلس النواب" رغم وفاته



حصل المرشح المصري المستقل عن دائرة إمبابة سعيد عبد الواحد، على 3463 صوتا في انتخابات مجلس النواب المصري، على الرغم من وفاته صباح امس.

وتوفي سعيد عبد الواحد قبل ساعات من فتح باب التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات، التي ألغيت بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأعلنت اللجنة العامة عن الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة إمبابة والمغيرة، بعد إعادة الانتخابات فيها مرة أخرى، حسب موقع «صدى البلد» المصري.

وكانت الصفحة الرسمية الخاصة بالمرشح المستقل سعيد عبدالواحد أعلنت وفاته صباح أمس الخميس، وكتب أحد القائمين عليها: «الحاج سعيد عبدالواحد في ذمة الله»، وسط حالة من الحزن الشديد التي انتابت أهالي المنطقة، الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة.

ووفقا للحصر العددي، يكون الفائز بالمقعد الأول لدائرة إمبابة للمرشح المستقل أحمد العجوز. أما المقعد الآخر، فسيكون إعادة بين المرشح المستقل نشوى الديب ومرشح مستقبل وطن وليد المليجي.