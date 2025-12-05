بعد مراقبة حركة أمعائه 6 أيام .. نيوزيلندا تستعيد قلادة بـ 19 ألف دولار ابتلعها لص

قالت شرطة نيوزيلندا، التي أمضت ستة أيام في مراقبة حركة أمعاء لرجل متهم بابتلاع قلادة يوم الجمعة، إنها استعادت القلادة المسروقة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن القلادة البالغ قيمتها 33 ألف دولار نيوزيلندي (19 ألف دولار أميركي) تم استردادها من الجهاز الهضمي للرجل مساء الخميس بطرق طبيعية، ودون الحاجة لتدخل طبي.

يشار إلى أن الرجل، 32 عاما، والذي لم يكشف عن هويته، محتجز لدى الشرطة منذ أن ابتلع قلادة الأخطبوط المرصعة بالجواهر في متجر بارتريدج للمجوهرات بمدينة أوكلاند في 28 نوفمبر، وتم القبض عليه داخل المتجر بعد دقائق من السرقة.

وكانت المسروقات عبارة عن قلادة على شكل بيضة فابرجيه محدودة الإصدار ومستوحاة من فيلم جيمس بوند لعام 1983 «أوكتوبوسي».

ويدور جزء أساسي من حبكة الفيلم حول عملية تهريب مجوهرات تتضمن بيضة فابرجيه مزيفة.

وأظهرت صورة أقل بريقا قدمتها شرطة نيوزيلندا يوم الجمعة يدا مرتدية قفازا وهي تحمل القلادة المستعادة، التي كانت لا تزال متصلة بسلسلة ذهبية طويلة مع بطاقة سعر سليمة.

وقال متحدث إن القلادة والرجل سيبقيان في حوزة الشرطة حتى يمثل الرجل أمام محكمة مقاطعة أوكلاند في 8 ديسمبر الجاري.

