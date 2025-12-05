ثروتها 17 مليار دولار .. طليقة بيل غيتس: المليارديرات لا يتبرعون ما يكفي

قالت ميليندا فرينش غيتس إن المليارديرات لا يقدمون ما يكفي من أموالهم، مؤكدة أن من استفادوا من بيئة الأعمال في الولايات المتحدة عليهم أن «يقدّموا أكثر بكثير مما يفعلون». وكانت غيتس قد أسست مبادرة «تعهد العطاء» عام 2010 إلى جانب بيل غيتس ووارن بافيت.

وقالت طليقة بيل غيتس إن بعض الموقعين على التعهد – الذي يشجع المليارديرات على التبرع بجزء كبير من ثرواتهم – يقدمون أموالاً «على نطاق هائل»، لكنها أضافت: «لكن هل قدموا ما يكفي؟ لا»، وفقا لتقرير نشره موقع «Business insider».

وأشارت إلى أن من جمعوا «ثروات هائلة» استفادوا من النظام التعليمي الأميركي والبيئة التنظيمية ونظام رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة. وتُقدَّر ثروة فرينش غيتس بنحو 17.2 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وقالت غيتس في مقابلة مع «Wired»: «إذا كنت تعيش في هذا البلد وأطلقت عملاً تجارياً، فقد استفدت من هذا البلد. وأنا أؤمن بأن من يُعطى كثيراً يُتوقَّع منه الكثير. وينبغي عليهم أن يقدّموا أكثر… أكثر بكثير مما يفعلون».

ولم تُسمِّ غيتس أيّ أسماء محددة.

ويذكر موقع تعهد العطاء أن 250 شخصاً من 30 دولة انضموا إلى المبادرة، ومن بينهم: إيلون ماسك، مارك زوكربيرغ، لاري إليسون، والخبير الاستثماري ريد هوفمان. ويسلّط الموقع الضوء على مساهمات الأثرياء في مؤسسات خيرية متعددة، مثل تبرع ماكنزي سكوت بـ70 مليون دولار لصندوق UNCF في سبتمبر.

وكانت فرينش غيتس قد شاركت في تأسيس ورئاسة مؤسسة غيتس مع بيل غيتس قبل مغادرتها في يونيو 2024، وهي حالياً تدير Pivotal Ventures، وهي مجموعة من المؤسسات الخيرية التي تركز على قضايا المرأة.



