لا تكفي صاحبها لفرد ذراعيه .. شُقق للعزّاب والطلاب في الصين بعرض 30 سنتيمتراً

انتشر في الصين مؤخرًا مقطع مصوّر أثار دهشة رواد منصّات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن نموذج «شقة سكنية» غريبة لا يتجاوز عرضها 30 سنتيمترًا فقط، في مشهد بدا للكثيرين أقرب إلى المزاح، لكنه واقع قائم يعكس عمق الأزمة السكنية التي تخنق المدن الصينية الكبرى.

والمكان الذي يُسوّق له على أنه «شقة» لا يسمح لساكنه حتى بفرد ذراعيه بجانبه، بينما لا يمكن إدخال أي قطعة أثاث إليه. ورغم ضيقه الشديد، يُعرض للإيجار مقابل 8 يوانات لليلة (حوالي 1.12 دولار)، أي ما يعادل قرابة 34.9 دولارا شهريًا.

وبحسب الفيديو المتداول، فإن المسكن العمودي عبارة عن حيز ضيق بين جدارين، ويضم سريرًا رفيعًا للغاية بالكاد يتّسع للنوم، وتلفازًا مُثبّتًا أفقيًا لعدم توفر مساحة للتثبيت العمودي وحمّامًا مشتركًا يقع خارج هذا الحيز الضيق.

وظهر في الفيديو جانب هزلي من شدة الضيق، إذ بدا إدخال بيتزا إلى داخل «الغرفة» وكأنه عملية إنقاذ معقدة.

ورغم انتقادات واسعة لهذا النوع من المساكن، يؤكد أصحاب هذه الوحدات أنها تُعد خيارًا اقتصاديًا لمن لا يستطيعون تحمل الإيجار المرتفع في المدن الكبرى، خصوصًا العمال والعزّاب والطلاب الذين يقضون أغلب وقتهم خارج المنزل.