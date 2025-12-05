الصين: زبائن يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشويه صور السلع لاسترداد أموالهم

اشتكى أصحاب متاجر الكترونية صينيون من طريقة احتيال جديدة بدأت تلقى رواجا تتمثل بتلقّيهم صورًا مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لمنتجات تالفة من مستهلكين كانوا يحاولون استرداد أموالهم.

ومن بين تلك القصص، التقط بعض الأشخاص صورًا لفاكهة استلموها، ثم طلبوا من الذكاء الاصطناعي جعلها تبدو متعفنة. وقال بائع فرش أسنان كهربائية إن أحد المشترين أرسل صورة تُظهر فرشاة أسنان صدئة وطالب باسترداد أمواله. وقال: "يأتون إليّ بمشاكل تتعارض مع المنطق السليم". كما قال أحد موظفي متجر ملابس إن إحدئ الزبائن طلبت استرداد أموالها بالكامل، قائلة إن الفستان المكون من قطعة واحدة الذي استلمته كان به خيوط متهالكة بشكل كبير في الياقة، وأرسلت لهم صورة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ولكن المتجر لاحظ إضاءة غريبة عند الياقة مقارنةً ببقية الفستان، وعلامات واضحة على وجود خلل في الذكاء الاصطناعي على حواف الثوب. وفي حالة أخرى، قال بائع أكواب خزفية إنه تلقى طلب استرداد كامل، حيث أرسل المشتري صورة تُظهر الكوب بشقوق تشبه العنكبوت، واستغرب البائع الأمر لأن جميع منتجاته كانت معبأة بأمان.

وحين طلب البائع من المشتري إرسال فيديو، سحب المشتري طلب الاسترداد. واستخدم البائع أيضًا كاشف ذكاء اصطناعي للتحقق من الصورة، وقدّر احتمال أن تكون الصورة مُولّدة بشكل مصطنع بنسبة 92%.

وتتعرض العديد من المتاجر الإلكترونية في الصين لمضايقات من الذين يبحثون عن عيوب في المنتجات الرخيصة التي يشترونها عبر الإنترنت، ثم يطلبون استردادًا كاملًا دون إرجاع المنتجات.

وكشف بعض البائعين أن سياسات منصات التجارة الإلكترونية تميل عادةً لصالح المشترين، وتوافق على طلبات الاسترداد حتى لو كانت غير معقولة. وفي الوقت نفسه، يستخدم بعض البائعين الذكاء الاصطناعي أيضًا لتجميل منتجاتهم.

وصرح أحدهم لوكالة "جيميان نيوز" الإخبارية الصينية: "تستخدم بعض المتاجر الذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج وخلفيات وحتى منتجات مزيفة". في مواجهة تزايد الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، ألغت منصات التجارة الإلكترونية خيار "استرداد الأموال فقط" في أبريل.

كما أنشأت كلٌّ من تاوباو ومجموعة تي مول، المملوكة لمجموعة علي بابا المالكة لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، نظامًا يُقيّم رصيد المشترين بناءً على سجلات مشترياتهم واسترداد أموالهم وآراء البائعين بشأنها.

وصرح خبير لصحيفة جيميان نيوز: "تحتاج المنصات إلى مزيد من الاستثمار لتطوير أنظمة كشف دقيقة، وتحتاج إلى تحديثها باستمرار بصور المنتجات الجديدة، وهو ما يُمثل تحديًا كبيرًا". وقال ليو دونغتشن، من شركة شنشي تشونغتشي للمحاماة، إن استخدام المستهلكين للصور المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لاسترداد أموالهم قد يُشكّل احتيالًا.