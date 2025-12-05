سرير ذكي ينقذ رجلا من سكتة قلبية حتمية

أنقذت تقنية ذكاء اصطناعي موصولة بسرير ذكي حياة رجل يبلغ من العمر 70 عامًا.

ووفقًا لتقرير حالة نُشر في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، وثّق طبيب القلب جيمس إيب من كلية وايل كورنيل ونيويورك، كيف لاحظ سرير ذكي لأحد الرجال انخفاضًا خطيرًا في معدل ضربات قلبه إلى 42 نبضة في الدقيقة بين عشية وضحاها، وهو أقل بكثير من معدله المعتاد البالغ 78 نبضة، فأرسل له تنبيهًا.

وقام الرجل إثر ذلك بالتحقق من إشعاراته، بعد أن أزعجته قراءة السرير، فتأكد منها مرة أخرى باستخدام ساعة ذكية متصلة بجهاز قياس ضغط الدم. وعندما بدأ يشعر بضيق في التنفس، اتصل بطبيبه، الذي نصحه بالذهاب إلى قسم الطوارئ فورًا.

ولاحقا أكدت فحوصات المستشفى أنه يعاني من انسداد كامل في القلب، وهو عطل كهربائي تتوقف فيه حجرات القلب العلوية والسفلية عن التواصل مع بعضها البعض، وينبض نصفا القلب بشكل مستقل، مما يُبطئ وظائف القلب بشكل كبير ولولا العلاج الفوري، لكان هذا التباطؤ قد توقف حتمًا.

ولحسن الحظ، اكتشف السرير الذكي الحالة في الوقت المناسب، وتمكن الأطباء من زرع جهاز تنظيم ضربات القلب ثنائي الحجرة بسرعة واختفت أعراضه.

وتسمى التقنية المُنقذة للحياة المُثبّتة في السرير تخطيط القلب الباليستي (BCG)، الذي يتتبع حركات الجسم الدقيقة لتقدير معدل ضربات القلب. ويظهر هذا الجهاز في جميع أنواع الأجهزة الاستهلاكية، من الأسرّة إلى الأجهزة القابلة للارتداء.