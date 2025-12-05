شرطة لوس أنجلوس تطلق النار على رجل كان يحاول طعن نفسه

أطلقت شرطة لوس أنجلوس النار على رجل زُعم أنه كان يستخدم قطعة زجاج كبيرة لإيذاء نفسه في منطقة كورياتاون صباح الجمعة الماضية.

وصرح ضباط شرطة لوس أنجلوس لشبكة “سي بي إس لوس أنجلوس” أنهم استُدعوا إلى المبنى رقم 800 من شارع فيرمونت الجنوبي حوالي الساعة 7:15 صباحًا بعد ورود أنباء عن اعتداء بسلاح مميت.

وعند وصولهم، صادفوا رجلاً في الثلاثينيات من عمره، قالوا إنه كان يستخدم الزجاج المكسور لطعن نفسه في رقبته، وبعد قليل من اقترابهم من الرجل، أطلق الضباط النار عليه.

ونُقل الرجل، الذي لم تُحدد هويته بعد، إلى المستشفى في حالة حرجة. ولم يُحدد الضباط ما إذا كانت إصاباته ناجمة عن طعنات أم طلقات نارية، كما لم تشرح الشرطة مسببات إطلاق النار على رجل كان يقوم بإيذاء نفسه أساسا، وإن كان الضباط استشعروا تهديدا ما.

كما لم تُبلغ الشرطة عن أي إصابات أخرى في الحادث.