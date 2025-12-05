«فيفا» يتيح كأس العالم بمكعبات «ليغو»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إبرام شراكة فريدة مع شركة «ليغو» قبل انطلاق كأس العالم 2026، تهدف إلى دمج متعة البناء والإبداع مع شغف كرة القدم.

وتتضمن الخطوة الأولى من الشراكة إصدار نسخة أيقونية من الكأس الرسمية للبطولة، مصنوعة من مكعبات ليغو بالحجم الطبيعي، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها عشاق اللعبة من بناء نسخة طبق الأصل من كأس العالم، مع مراعاة كل تفاصيلها، حيث تتكون النسخة من 2842 مكعباً، وتضم أكبر عدد من المكعبات الذهبية في سلسلة واحدة على الإطلاق، يتوقع أن تحظى هذه الخطوة بإقبال وترحيب على نطاق عالمي من عشاق الليغو.

كما تشمل قاعدة الكأس لوحة مطبوعة بأسماء جميع المنتخبات الفائزة بالبطولة منذ 1974، وشعار كأس العالم 2026 مع مجسم صغير للكأس نفسها، ما يتيح للمشجعين تجربة تفاعلية وتمثيل أنفسهم أبطالاً، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لـ«فيفا».