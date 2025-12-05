كيت وينسلت مخرجة للمرة الأولى

تخوض الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار، كيت وينسلت، أولى تجاربها الإخراجية، بفيلم «غودباي جون» الدرامي، الذي تدور أحداثه حول ترابط عائلة في مواجهة ألم الفقد.

وتؤدي وينسلت أيضاً بطولة الفيلم، وكتب السيناريو ابنها جو أندرس، وقصة الفيلم مستوحاة جزئياً من تجربتهما الشخصية لفقد والدة وينسلت وجدة أندرس، بسبب السرطان، في 2017.

وقالت وينسلت، خلال العرض الأول للفيلم مع أندرس وفريق العمل في لندن، أول من أمس، «أردت فقط أن أصنع فيلماً يبدو حقيقياً وواقعياً».

وأضافت: «لم أرغب أيضاً في تقديم قصة تدور حول شخص يموت، لأنها في الحقيقة ليست كذلك.. إنها تدور في الواقع حول الحياة التي تُمنح للأشخاص بعد رحيل المتوفين».

وقالت وينسلت: «نحن بحاجة إلى الاعتراف بفضل الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل الرائع وتكريمهم، لاسيما من يعملون في مجال الرعاية».