اكتشاف عدد قياسي من آثار الديناصورات في بوليفيا

عثر علماء الحفريات على عدد قياسي من آثار أقدام الديناصورات المتحجرة، على طول ساحل عتيق في بوليفيا، بحسب ما أظهرته دراسة جديدة، ووثق باحثون - بقيادة راؤول إسبيرانتي، من معهد أبحاث علوم الأرض في كاليفورنيا - نحو 16 ألفاً من آثار أقدام متحجرة لديناصورات من نوع «ثيروبودا» (أو وحشيات الأرجل) ذات الأصابع الثلاثة، في تسعة أماكن للدراسة بموقع «كاريراس بامباس» لآثار أقدام الديناصورات، الذي يوجد في متنزه توروتورو الوطني وسط بوليفيا، وذكر الباحثون، في الدراسة التي نشرتها مجلة «بي إل أو إس بيولوجي» العلمية، أنه «قد تم جمع بيانات من 1275 أثراً وتحليلها، وهو ما شكّل صورة مُفصّلةً لتوزيع أحجام الديناصورات وسلوكياتها، التي تشمل الدوران وسحب الذيل والسباحة»، ويراوح طول آثار الأقدام بين أقل من 10 سنتيمترات وأكثر من 30 سنتيمتراً، وبحسب الباحثين فإن تنوع أحجام الآثار والأنماط الشكلية يشير إلى أن هناك مجموعة متنوعة من الكائنات الحية التي تركت آثاراً في الموقع.