«ميتا» تحذف حسابات الأستراليين دون الـ 16

أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «ميتا»، أمس، أنها ستبدأ حذف حسابات المستخدمين الأستراليين دون الـ16 على منصاتها «إنستغرام» و«ثريدز» و«فيس بوك»، قبل منعهم كلياً، في 10 ديسمبر الجاري، من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في إجراء هو الأول من نوعه في العالم.

وقال ناطق باسم المجموعة «نعمل على حذف كل حسابات المستخدمين الذين نعتقد أنهم دون 16 عاماً، بحلول 10 ديسمبر، لكن الامتثال للقانون سيكون عملية مستمرة على مراحل».

ويُتوقع أن يطال هذا الإجراء مئات الآلاف من القاصرين، وهو ينطبق أيضاً على منصات «تيك توك» و«سناب شات» و«تويتش»، ولدى «إنستغرام» وحدها نحو 350 ألف مستخدم أسترالي تراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، إلا أن «واتس أب»، التابعة لمجموعة «ميتا»، و«بينترست» ومنصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس» مُستثناة راهناً.