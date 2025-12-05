آمال المثلوثي في ضيافة «منار أبوظبي»

يستعد معرض «منار أبوظبي» لاستضافة الفنانة العالمية آمال (آمال المثلوثي) في جزيرة الجبيل، يوم 20 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويأتي هذا الحدث ضمن برنامج «منار أبوظبي» الذي يعد محوراً رئيساً لمبادرة «أبوظبي للفن العام».

واكتسبت آمال شهرتها بصوتها الآسر وحضورها المسرحي المعبّر، حيث يأخذ حفلها الجمهور في رحلة صوتية ثرية تمزج فيها بين التراث والابتكار الفني المعاصر، ومنذ انطلاقتها، عام 2011، رسخت آمال مكانتها فنانةً رائدةً، متعاونةً مع أسماء عالمية بارزة مثل فالغير سيغيردسون وتريكي وباربرا برافي، وبشار مار خليفة وفيتالِك وآسيد أراب.