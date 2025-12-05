«مختبر X لصناع المحتوى» يمكّن الموهوبين المبتدئين

أطلق «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، ومنصة التواصل الاجتماعي العالمية «X»، «مختبر X لصناع المحتوى»، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي وصناعة المحتوى والإعلام الرقمي، ويعزز دورها في تحفيز صناع المحتوى في المنطقة على المشاركة في إنتاج محتوى عالمي وهادف على منصة «X».

ويأتي إطلاق المختبر، ثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين ومنصة «X»، لإنتاج محتوى أصيل وهادف، وتم الإعلان عنها خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، بهدف إنتاج محتوى عالمي هادف وموثوق وذي قيمة عالية.

وقالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، إن إطلاق «مختبر X لصناع المحتوى» يمثل خطوة استراتيجية تؤكد أهمية الرؤية التي يقودها مقر المؤثرين لإحداث تحول في صناعة المحتوى في المنطقة، والارتقاء بها إلى مستويات عالية من حيث القيمة والاحترافية.

وأضافت أن الشراكة مع منصة «X» ونتائجها الإيجابية المتواصلة، تعد ترسيخاً لمنظومة متكاملة تهدف إلى رفع سقف جودة ومعايير المحتوى المنتَج في المنطقة، ونحن نؤمن بأن المواهب والمبدعين العرب يمتلكون الإمكانية لتحقيق الريادة عالمياً، وتستحق الدعم اللازم لتمكينها من صياغة محتوى خاص ومؤثر.

وقال المدير الإقليمي لمنصة «X» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنطوان كايروني، إن «مختبر X لصناع المحتوى» يمثل مبادرة رائدة انطلقت كثمرة للشراكة الاستراتيجية مع مقر المؤثرين، بهدف تمكين صناع المحتوى على اختلاف مستوياتهم، بدءاً من المواهب الصاعدة وانتهاء بصناع المحتوى المحترفين.

وأضاف أن المختبر يسهم في تزويد المشاركين بالمهارات والموارد اللازمة لابتكار محتوى أصيل ومؤثر يخاطب جمهور «X» العالمي.

وأشار إلى أن أهمية هذا التعاون لا تقتصر على دوره في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للإبداع الرقمي والابتكار، إذ يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لمنصة «X» العالمية، ما يمكّن صناع المحتوى من توسيع انتشار محتواهم وبناء مجتمعات مستدامة وتعظيم تأثيرهم على أرض الواقع وعلى نطاق واسع.

ومن شأن «مختبر X لصناع المحتوى» أن يعزز مشهد اقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة والعالم، من خلال تقديم برامج وأدوات ابتكارية تساعد صناع المحتوى على تقديم محتوى هادف بطرق إبداعية مبتكرة، ما يساعدهم على تعظيم حضورهم وتأثيرهم على منصة «X»، ويمكّنهم من تحقيق إيرادات ودخل مستدام.

ويقدم المختبر برامج خاصة بصناع المحتوى المبتدئين، تمكّنهم من التوسع والنمو على منصة «X»، من خلال إنشاء محتوى جذاب يحقق لهم تفاعلاً من المتابعين، بالإضافة إلى برامج موجهة لتزويد صناع المحتوى بأدوات متخصصة لتوليد الأفكار الإبداعية، وتحليل سلوك المتابعين، واستكشاف أحدث منتجات وأدوات «X».

عالية الحمادي:

. خطوة استراتيجية تؤكد أهمية الرؤية التي يقودها «مقر المؤثرين» لإحداث تحول في صناعة المحتوى بالمنطقة.

أنطوان كايروني:

. «المختبر» يسهم في تزويد المشاركين بالمهارات والموارد اللازمة لابتكار محتوى أصيل ومؤثر يخاطب جمهور «X» العالمي.