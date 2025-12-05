تذاكر الدخول نفدت بالكامل.. متحف زايد الوطني يستقبل زواره الأوائل

استقبل متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، زواره الأوائل، وشهدت بوابات المتحف إقبالاً كبيراً من الزوار خلال الساعة الافتتاحية، التي نفدت فيها تذاكرها بالكامل، وتجوُّل الزوار في صالات العرض الست الدائمة، التي تجسد قصة 300 ألف عام من التاريخ البشري على هذه الأرض، في سردية تتجذر بإرث الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأطلق المتحف برنامجه لموسم الافتتاح، الذي يتضمن جولات إرشادية وعروضاً حية في جميع أنحاء المتحف.