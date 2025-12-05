مدينة دبي للإعلام تستعرض مستقبل صناعة الإعلام في «قمّة بريدج 2025»

تُسلط مدينة دبي للإعلام الضوء على النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الإعلام في المنطقة، وقدراته التنافسية المتزايدة خلال مشاركتها في «قمّة بريدج 2025»، التي تُعقد من الثامن إلى 10 ديسمبر الجاري.

وأثبتت مدينة دبي للإعلام، على مدى أكثر من عقدين، دورها المحوري في دعم نمو قطاعات الإعلام والإبداع والارتقاء بها إقليمياً، إذ تشكل مع مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للأستوديوهات قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم الذي يضم بيئة إعلامية متكاملة، تحتضن عدداً من أبرز الشركات العالمية. وأكد النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للأستوديوهات، ماجد السويدي، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لرسم توجهات مشتركة نحو نمو مستدام للقطاع، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يُسهم في إحداث تغييرات جوهرية في أساليب العمل وأنماط الاستهلاك، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات والمبتكرين. وقال إن قمة بريدج تُمثّل فرصة لتعزيز الإبداع ودفع القطاع نحو مستويات جديدة من التميز.