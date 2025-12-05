عروض ذهبية في مهرجان دبي للتسوق

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات إطلاق حملتها الذهبية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق في دورته الـ31، حيث تقدّم فرصة استثنائية للمتسوقين لربح جوائز ذهبية قيّمة، وتنطلق الحملة بدءاً من اليوم حتى 11 يناير 2026، ويحق للمتسوقين الذين يُنفقون 1500 درهم أو أكثر في أي من المتاجر المشاركة، الدخول في السحوبات على جوائز تصل إلى خمسة كيلوغرامات من الذهب، وتشمل الجوائز 17 فائزاً طوال فترة الحملة، مع سحوبات أسبوعية يتم اختيار أربعة فائزين يحصل كل منهم على 250 غراماً من الذهب، في حين يُختتم المهرجان بسحب نهائي يفوز فيه مشارك واحد بالجائزة الكبرى وقدرها كيلوغرام واحد من الذهب.