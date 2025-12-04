تخضع لمتابعة طبية دقيقة.. تطورات مفاجئة للحالة الصحية لحياة الفهد

شهدت الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد، تطورات مفاجئة على مدار اليومين الماضيين، خلال وجودها داخل أحد المستشفيات في لندن، للعلاج كونها تُعاني من آثار جلطة دماغية، كانت أصيبت بها منذ أكثر من 5 شهور تقريبًا.

وكشف حساب الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، اليوم، أنّ "حياة الفهد، قد تعرضت مجدداً يوم الإثنين الماضي، لأزمة صحية حادة على إثرها استدعت دخولها العناية الفائقة للمرة الثانية منذ سفرها إلى لندن قبل نحو 4 أشهر، حيث تتابع فحوصات دقيقة وعلاجاً مستمراً بعد إصابتها بجلطة دماغية في آخر يوليو الماضي".

كما أشار الاتحاد إلى أنّ: "ما حدث لها مؤخرًا كان نتيجة التهابات حادة ظهرت بشكلٍ مفاجئ وتدهور حالتها الصحية، إلا أن الفريق الطبي تمكن من السيطرة على الحالة بسرعة بعد تقديم العلاج والرعاية الطبية والمضادات الحيوية اللازمة، حيث ما زالت تخضع لمتابعة طبية دقيقة، وأنّ حالتها الصحية الحالية مستقرة بعد التدخل الطبي السريع.

وناشد الاتحاد جمهورها ومحبييها وكذلك زملاؤها بالوسط الفني والإعلامي، على مواصلة الدعاء ودعمها في تلك المحنة الصحية الصعبة، إلى أنّ تتجاوزها بسلام وتتماثل للشفاء.

تفاصيل الأزمة الصحية لحياة الفهد

وكانت أسرة ومؤسسة حياة الفهد قد أعلنت في 13 أغسطس الماضي عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة، فيما أوضح الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه أن حياة الفهد، بصفتها نائب رئيس الاتحاد، أصيبت بجلطة استدعت وضعها في العناية المركزة.

وأوضح "البيان"، وقتها أن الفريق المعالِج قرر منع الزيارة عنها بشكلٍ كامل خلال هذه الفترة؛ حفاظاً على سلامتها واستجابةً لتوصيات الأطباء.

وطالب المقربون من حياة الفهد وقتها بعدم الانجراف وراء الشائعات التي يتم تداولها حول حالتها الصحية وطالبوا بالدعاء لها حتى تتجاوز مرحلة الخطر.