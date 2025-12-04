"ميتا" تحذف من منصاتها الاجتماعية حسابات الأستراليين دون 16 عاماً

أعلنت مجموعة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "ميتا" اليوم، أنها ستبدأ بحذف حسابات المستخدمين الأستراليين دون 16 عاماً على منصاتها "إنستغرام" و"ثريدز" و"فيسبوك" قبل منعهم كلياً في 10 ديسمبر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إجراء هو الأول من نوعه في العالم.

وقال ناطق باسم المجموعة "نعمل على حذف كل حسابات المستخدمين الذين نعتقد أنهم دون 16 عاماً بحلول 10 ديسمبر، لكن الامتثال للقانون سيكون عملية مستمرة على مراحل".

وأضاف أن مَن تُحذف حساباتهم سيتمكنون من استعادتها واستخدامها مجدداً عند بلوغهم السادسة عشرة، بالمحتوى نفسه الذي كان موجوداً فيها قبل حذفها.

ويُتوقع أن يطال هذا الإجراء مئات الآلاف من القاصرين، وهو ينطبق أيضاً على منصات "تيك توك" و"سنابتشات" و"تويتش". ولدى "إنستغرام" وحدها نحو 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً.

إلاّ أن "واتساب" التابعة لمجموعة "ميتا" و"بينترست" ومنصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس" مُستثناة راهنا.

ورأت منصة بث الفيديو العملاقة "يوتيوب" أمس، "استعجالاً" في المنع الوشيك للمراهقين الأستراليين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكنها أكدت أن جميع المستخدمين من الفئة العمرية المشمولة سيُحذَفون تلقائيا في 10 ديسمبر، وستعتمد الشركة على الأعمار التي أوردها المستخدمون في حساباتهم على "غوغل" والتي تُستعمَل لتسجيل الدخول إلى "يوتيوب".