8 "جرائم" ترتكبها يومياً بحق جسمك .. توقف عنها فوراً

على الرغم من أن النوم الجيد وتناول الغذاء المتوازن يُعدّان أساس الطاقة اليومية، فإن كثيرين يعانون من إرهاق مستمر قد لا يرتبط مباشرة بقلة الراحة.

وفيما يلي أبرز الأسباب اليومية وغير المتوقعة التي قد تقف خلف هذا الشعور، وفق صحيفة «ذا صن» البريطانية:

1. الكسل عن التمارين الرياضية

قد يبدو أن النشاط الزائد وحده يسبب التعب، لكن الخمول أيضاً له تأثير مماثل. ويقول الطبيب العام د. روس بيري إن «تراجع الحركة يضعف الجهازين العضلي والقلبي، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإرهاق والمزاج المنخفض». وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل أو 75 دقيقة من التمارين المكثفة.

2. الجلوس بوضعيات خاطئة

الانحناء المستمر أمام المكتب أو الهاتف يؤثر على تدفق الدم والأكسجين، وقد يؤدي إلى آلام الظهر والرقبة، ومنها إلى تعب مزمن يشعر به كثيرون خلال ساعات العمل.

3. الإفراط في الكربوهيدرات

الوجبات المليئة بالكربوهيدرات ترفع الطاقة بسرعة، لكنها تسبب هبوطاً مفاجئاً لاحقاً. وينصح الخبراء بالجمع بين البروتين والألياف والخضراوات والفواكه للحفاظ على استقرار مستويات السكر والطاقة.

4. حين لا تنام بشكل جيد

قلة النوم أو اختلال هرمونات مثل التستوستيرون والبرولاكتين قد ينعكس مباشرة على مستويات النشاط. فالنوم العميق والمستقر يُعد أساس إصلاح الخلايا وإنتاج الطاقة داخل الجسم.

5. الجلوس الطويل دون حركة

البقاء جالساً لساعات يبطئ الدورة الدموية ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي. لذلك ينصح بالتحرك لبضع دقائق كل 30 دقيقة لكسر هذا الخمول.

6. الإفراط في السكريات والغازيات

تمنح السكريات طاقة سريعة لكنها قصيرة الأمد، يعقبها انخفاض حاد في مستوى النشاط، ما يترك الجسم في دائرة منهكة من الصعود والهبوط.

7. الإكثار من القهوة

رغم أنها تُعد منقذاً مؤقتاً، إلا أن الاستهلاك المفرط قد يرهق الغدة الكظرية ويزيد الجفاف وتقلبات السكر، ما يؤدي إلى تعب أكبر على المدى الطويل.

8. إختيارك السيء للأكل

اختلال توازن البكتيريا المفيدة أو مشكلات الهضم قد يقللان امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ما ينعكس مباشرة على الطاقة. ويُنصح بإدخال الأطعمة المخمّرة والخضراوات والفواكه ضمن النظام الغذائي لتحسين صحة الأمعاء.