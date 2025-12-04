ذهب للبحث عن جدّته في السوق فربح مليون دولار



قالت شبكة Patch للمواقع الإخبارية بأن رجلا في الولايات المتحدة ربح جائزة قيمتها مليون دولار في اليانصيب بعد لقاء جمعه صدفة مع جدته.

ووفقا لمصدر في شركة اليانصيب، فضّل الفائز بالسحب عدم الكشف عن هويته، وأفادت التقارير أن جميع الأرقام الخمسة المرسومة تطابقت: 13، 16، 18، 20، و27.

وقد اكتسب الفوز أهمية خاصة بسبب حدث وقع قبل وقت قصير من إجراء السحب، وقدم الرجل الفائز نفسه التفاصيل المثيرة، قائلاً: «خلال زيارتي لأحد الأسواق، شاهدت في موقف السيارات سيارة تشبه سيارة جدتي تماما. فدخلت السوق للبحث عنها وخلال ذلك قمت بشراء بطاقة يانصيب. ثم شاهدت جدتي تدفع الحساب عند الصندوق».

وقرر الرجل لاحقاً تقديم بعض ما فاز به من المال لجدته التي اعتبرها «فأله السعيد»، وسيشتري لنفسه سيارة جديدة.

أما المتجر الذي باع التذكرة الفائزة، فسيحصل منه على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار.