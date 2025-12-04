عملية سرقة غريبة في نيوزيلندا

أوقفت الشرطة في نيوزيلندا رجلا بعد قيامه بعملية سرقة غريبة، فقد نجح في سرقة قلادة مرصعة بالألماس من أحد محال المجوهرات وابتلعها فورا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم استدعاء الشرطة إلى متجر Partridge Jewellers في وسط أوكلاند بعد ظهر الجمعة الماضي، حيث تم اعتقال السارق (32 عاما) داخل المتجر بعد دقائق من تنفيذه عملية السرقة الغريبة، ولاحقا خضع الموقوف لفحص طبي وما زال محتجزا حاليا.

وقالت الشرطة القلادة المسروقة على شكل بيضة فابرجيه (Fabergé egg locket) تبلغ قيمتها 33,585 دولار نيوزيلندي (نحو 19,300 دولار أمريكي)، لم يتم استردادها حتى الآن.

وأكد صاحب متجر المجوهرات أن البيضة المسروقة التي ابتلعها اللص، مرصعة بـ60 ماسة بيضاء و15 ياقوتة زرقاء، وتفتح لتكشف عن أخطبوط صغير مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.