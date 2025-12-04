تفاصيل الجريمة المروعة في حمص: قتل خاله وزوجته وكتب بدمائهما "شعارات طائفية"

بعد مرور نحو أسبوعين على جريمة هزت بلدة زيدل بريف حمص، وأدت إلى توترات طائفية، كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل مروعة عن مقتل زوجين في منزلهما.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس، أنه تم القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة.

كما أشار البابا إلى أن التحقيق مع المشتبه به بيّن أن القاتل، محمد حميد من مواليد عام 1999، هو ابن شقيقة القتيل.

وأظهر التحقيق أن المشتبه به متعاطٍ للمخدرات، أقدم على جريمته بدافع السرقة، مستغلاً قدرته على دخول بيت خاله في أي وقت.

أما المفاجأة الصادمة حسب البابا فكانت أن الجاني، أقدم بعد ارتكابه الجريمة على كتابة عبارات طائفية بدماء المغدور وزوجته، من أجل تضليل العدالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نفى وجود أي دليل مادي يثبت أن الجريمة في حمص ذات طابع طائفي.

يذكر أنه عقب وقوع هذه الجريمة، سادت حالة من التوتر في المنطقة، ما دفع القوات الأمنية إلى فرض حظر تجول، قبل أن ترفعه لاحقاً مع عودة الهدوء.