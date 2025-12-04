"الجرعة القاتلة".. الحكم على طبيب زود الممثل الأمريكي ماثيو بيري بالكيتامين

حكم على طبيب في كاليفورنيا بالسجن لمدة عامين ونصف، الأربعاء، بعد إدانته بتزويد نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بشكل غير قانوني بمادة الكيتامين المخدر، التي تسببت في وفاته جرّاء جرعة زائدة في عام 2023.

وأقر الدكتور سلفادور بلاسينسيا، 44 عامًا، المسؤول عن عيادة قرب لوس أنجلوس، بالذنب في أربع تهم تتعلق بتوزيع المخدرات بشكل غير قانوني، وتنازل عن رخصته الطبية، علماً أنه كان مهددًا بعقوبة تصل إلى 40 عامًا سجناً.

في أكتوبر 2023، عُثر على ماثيو بيري، 54 عامًا، طافيًا بلا حركة في حوض الجاكوزي بمنزله بلوس أنجلوس.

وأكد تقرير التشريح أن وفاته كانت نتيجة "الآثار الحادة للكيتامين" مع عوامل أخرى أدت إلى فقدانه للوعي وغرقه.

والكيتامين مخدر قصير المفعول يُسبب الهلوسة، ويُوصف أحيانًا لعلاج الاكتئاب واضطرابات نفسية، لكنه يُساء استخدامه على نطاق واسع كمخدر غير قانوني في الحفلات.