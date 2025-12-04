اليابان تطلق أول غَسّالة للبشر: حمّام كامل مع تنشيف في 15 دقيقة فقط

كشفت شركة Science Inc اليابانية عن بدء بيع جهازها الجديد «الغسالة البشرية»، التي تمنح المستخدم تجربة استحمام كاملة دون أي مجهود منه وفي غضون 15 دقيقة فقط.

والجهاز، الذي ظهر للمرة الأولى خلال معرض إكسبو أوساكا 2025، يشبه كبسولة سبا فاخرة يدخل إليها المستخدم ليستلقي داخل مقعد مريح، قبل أن تُغلق الوحدة وتبدأ عملية التنظيف باستخدام فقاعات دقيقة قادرة على التغلغل داخل المسام لتنظيف البشرة من الدهون والأوساخ والجلد الميت.

ولا يتوقف الأمر عند الغسيل فقط، إذ يقوم الجهاز أيضاً بالشطف والتجفيف تلقائياً، وسط موسيقى مهدئة تعزز الاسترخاء.

كما زُود الجهاز بحساسات لمراقبة المؤشرات الحيوية للمستخدم لحمايته من الإغماء أو التوتر داخل الكبسولة.

وتعود جذور الفكرة إلى معرض أوساكا 1970 عندما عرضت شركة سانيو النموذج الأولي لجهاز مشابه.

وشاهده رئيس شركة Science الحالي، ياسواكي أوياما، حين كان طفلاً وقرر بعد عقود إعادة إحياء المشروع بتقنيات حديثة، وحقق نجاحا هائلا في إكسبو 2025 ما دفع الشركة إلى طرحه تجارياً.

والغسالة بطول 2.5 متر وعرض متر واحد وارتفاع 2.6 متر، وهي كبيرة بما يكفي ليستلقي فيها معظم المستخدمين براحة كاملة.

وستُطرح الغسالة البشرية بسعر 60 مليون ين ياباني (نحو 385 ألف دولار)، ما يجعلها موجهة حصراً للفنادق الفاخرة والمنتجعات والينابيع الساخنة «الاونسن» والمراكز الصحية الراقية.

لكن الشركة تقول إن إصداراً منزلياً أقل كلفة قد يُطرح مستقبلاً مع تطور التقنية وزيادة الإنتاج.